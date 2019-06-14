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В Улан-Удэ идёт ремонт дорог

В Улан-Удэ идёт ремонт дорог
Общество,  Фото:ОНФ
На карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители города отметили 109 участков протяжённостью 68 км

Из них 58 находятся в ненормативном состоянии, по остальным меры были приняты до 2019 года, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

На сегодняшний день, по информации комитета по строительству Улан-Удэ, на 12 участках дорог, отмеченных на карте дорожного проекта ОНФ, проведён ямочный ремонт, ещё шесть отремонтируют до конца 2019 г., две дороги включат в план на 2020 г., остальные планируют отремонтировать после 2020 г.

Ямочный ремонт уже выполнен на улицах Жердева, Красной звезды, Норильской, Пищевой, Гагарина, Городской, Современной, Профсоюзной, Балтахинова, на проспекте 50-летия Октября, а также на дороге к посёлку Звёздный. До конца года будет проведён ремонт на трёх участках улицы Балтахинова, на улицах Сахьяновой и Бабушкина, на участке улиц Пищевой и Денисова.

- Большинство дорог, которые отметили горожане на карте, попали в план ремонта на ближайшие годы, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко. – В Улан-Удэ в текущем году отремонтируют 20 участков, в планах на 2019-2020 годы стоит ещё семь участков дорог. По итогам ремонта дорог в 2018 году у нас были замечания по улице Октябрьской и улице Конечной, в скором времени нарушения должны устранить – на Октябрьской будет устранять подрядчик в рамках гарантийных обязательств, а на Конечной – ресурсоснабжающая организация, по чьей вине произошла коммунальная авария.

дорожный ремонт
 
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