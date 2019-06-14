Туроездки в Китай и Монголию выросли в 2019 году

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг стран выездного туризма из России в I квартале 2019 года



Турпоездки граждан России в Монголию выросли на 10% до 23 тысячи в первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Китай - на 17% до 484 тысяч.



В топ-10 стран у российских туристов в первом квартале 2019 года по числу выездных туристских поездок вошли Абхазия (803 тысячи поездок), Финляндия (731 тыс.), Казахстан (528 тыс.), Таиланд (494 тыс.), Китай (484 тыс.), Эстония (389 тыс.), Украина (380 тыс.), Турция (341 тыс.), ОАЭ (316 тыс.) и Германия (307 тыс.), уточняет ТурСтат.



