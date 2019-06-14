В Бурятии проверили тысячу семян сосны

Все семена оказались отличного качества



Центр защиты леса Бурятии провёл оценку партий семян сосны обыкновенной на посевные качества, фитозаражённость и энтомоповрежденность.



По состоянию на 13 июня проверено 47 проб. Из них свежезаготовленных семян сосны обыкновенной – 24 пробы общей массой 502,1 килограммов. На повторную проверку отправили 23 пробы общей массой 518 килограммов.



Все семена – 1000 штук – по чистоте и всхожести отвечают требованиям первого класса качества. Выдано 47 удостоверений о качестве семян, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.





