В Бурятии проверили тысячу семян сосны

Все семена оказались отличного качества
Центр защиты леса Бурятии провёл оценку партий семян сосны обыкновенной на посевные качества, фитозаражённость и энтомоповрежденность.
По состоянию на 13 июня проверено 47 проб. Из них свежезаготовленных семян сосны обыкновенной – 24 пробы общей массой 502,1 килограммов. На повторную проверку отправили 23 пробы общей массой 518 килограммов.
Все семена – 1000 штук – по чистоте и всхожести отвечают требованиям первого класса качества. Выдано 47 удостоверений о качестве семян, сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
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