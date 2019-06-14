Детсад, школы и дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды

Произошла коммунальная авария



Накануне, 13 июня, в 10:50 произошла коммунальная авария районе улицы Буйко 29 «а» в Улан-Удэ. В этой связи без холодной воды остались детский сад № 62 «Малыш», начальная школа «СОШ № 41, ГБОУ «СКОШ № 3 VIII вида», многоквартирные жилые дома улиц Чаадаева 3, Сосновая 14, 14а.



В 12:50 неполадки устранили и возобновили подачу воды всем потребителям. Подвоз воды был организован. Время отключения составило 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.