Произошла коммунальная авария
Накануне, 13 июня, в 10:50 произошла коммунальная авария районе улицы Буйко 29 «а» в Улан-Удэ. В этой связи без холодной воды остались детский сад № 62 «Малыш», начальная школа «СОШ № 41, ГБОУ «СКОШ № 3 VIII вида», многоквартирные жилые дома улиц Чаадаева 3, Сосновая 14, 14а.
В 12:50 неполадки устранили и возобновили подачу воды всем потребителям. Подвоз воды был организован. Время отключения составило 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
Детсад, школы и дома в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень находился в федеральном розыске
Деньги она потратила на личные нужды
Мужчину лишили водительских прав
Произошла коммунальная авария
Проводились плановые и аварийные отключения электроэнергии
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике днём по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Отключение произошло ещё 9 июня
В Петровске-Забайкальском заканчивается фестиваль «Во глубине сибирских руд…»
Также на фестивале «Мы разные. Мы вместе» покажут кукол и костюмы
Его выиграли борзинские футболисты
Поздравить ветерана пришли его земляки
Он собирается пройти вокруг Байкала пешком за 50 дней
В программе соревнований пожарная эстафета и поисково-спасательные работы
У них три золота, пять серебра и одна бронза
На фестивале «Ёрдынские игры» пройдёт выставка сельхозживотных