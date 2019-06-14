Улан-удэнцы дважды оставались без света

Проводились плановые и аварийные отключения электроэнергии



Накануне, 13 июня, улан-удэнцы дважды оставались без электроэнергии. В 15:00 произошло плановое отключение света на подстанции «Энергетик». Под отключение попали потребители частного сектора микрорайона Забайкальский 1-45 квартал. Завершить работы к восьми вечера, как это планировалось, не удалось. Свет в домах горожан появился в 21:20.



В 17:00 произошло аварийное отключение света в Советском районе. Без электроэнергии остались потребители ДНТ «Дружба». 19:00 после замены неисправного элемента, всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.