В Улан-Удэ сохранится жаркая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике днём по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы, ливни



Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 30-35, по северу и Прибайкалью 23-28 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 33-35 тепла.



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