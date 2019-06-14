По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике днём по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 30-35, по северу и Прибайкалью 23-28 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Днём 33-35 тепла.
В Улан-Удэ сохранится жаркая погода
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Общество, 14.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 июня по республике днём по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы, ливни
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