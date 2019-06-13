В Бурятии дети напомнили водителям о безопасности на дорогах

Водителям вручали памятки



В День России сотрудники Госавтоинспекции Иволгинского района Бурятии совместно с ЮИДовцами, народными дружинниками и членами общественного совета при отделе полиции поздравили водителей и других участников дорожного движения с праздником.



На федеральной трассе А-340 «Улан-Удэ – Кяхта» полицейские останавливали проезжавших мимо водителей, а дети и общественники вручали им и пассажирам памятки по соблюдению ПДД.



- Без вас не получится! - говорили они, призывая автолюбителей быть осторожными и внимательными на дорогах республики.



По мнению участников акции, безопасность зависит от каждого, сообщает УГИБДД по Бурятии.