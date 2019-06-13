Улан-удэнцев предупредили о безопасности на железной дороге

Людям раздали буклеты и проведи беседы



13 июня транспортные полицейские совместно с членами общественного совета провели совместный рейд на станции Заудинский в Улан-Удэ.



Они рассказали местным жителям о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Также рейд проведён с целью предупреждения детского травматизма железной дороге.



Горожанам роздали информационные буклеты по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, проведены профилактические беседы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.