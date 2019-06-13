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Улан-удэнцев предупредили о безопасности на железной дороге

Улан-удэнцев предупредили о безопасности на железной дороге
Общество, 
Людям раздали буклеты и проведи беседы

13 июня транспортные полицейские совместно с членами общественного совета провели совместный рейд на станции Заудинский в Улан-Удэ.

Они рассказали местным жителям о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Также рейд проведён с целью предупреждения детского травматизма железной дороге.

Горожанам роздали информационные буклеты по профилактике травматизма на объектах железнодорожного транспорта, проведены профилактические беседы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
железная дорога безопасность
 
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