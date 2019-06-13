В магазине в Бурятии торговали небезопасным мясом

Уничтожено более 50 кг немаркированной продукции
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении ООО «Орион», занимающегося реализацией продукции в селе Бичура Бичурского района Бурятии.
Во время проверки были выявлены нарушения. В морозильных камерах магазина хранилось 53 килограмма свинины и мяса птицы без маркировки, а также 1,4 килограмма свиной продукции без ветеринарных документов. Кроме того, в морозильном оборудовании для хранения мясной продукции отсутствовали приборы учёта температурных режимов.
Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и в отношении должностного лица предприятия. Небезопасная продукция снята с реализации, продукты без маркировки утилизированы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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