В магазине в Бурятии торговали небезопасным мясом









Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении ООО «Орион», занимающегося реализацией продукции в селе Бичура Бичурского района Бурятии.Во время проверки были выявлены нарушения. В морозильных камерах магазина хранилось 53 килограмма свинины и мяса птицы без маркировки, а также 1,4 килограмма свиной продукции без ветеринарных документов. Кроме того, в морозильном оборудовании для хранения мясной продукции отсутствовали приборы учёта температурных режимов.Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении организации и в отношении должностного лица предприятия. Небезопасная продукция снята с реализации, продукты без маркировки утилизированы, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.