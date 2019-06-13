Иркутянин выращивал марихуану в подвале





Сотрудники Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте при взаимодействии с ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Иркутской области задержали подозреваемый в незаконном культивировании наркотических средств.Иркутянин выращивал гидропонным способом марихуану, которую потом собирался продавать. Плантации растений наркосбытчик разместил в подвале своего дома.- В помещении были оборудованы специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе обыска полицейские изъяли 17 кустов конопли. В дальнейшем, при производстве обыска в гаражном боксе, транспортные полицейские обнаружили подготовленные для выращивания растения в 21 стеклянных банках, предположительно являющиеся галлюциногенными грибами, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Назначены ряд химических экспертиз, подозреваемый задержан, проводится расследование. За незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.