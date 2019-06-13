Нарушение выявил Россельхознадзор
В Кижингинском районе Бурятии специалисты Россельхознадзора провели проверку в отношении детского сада «Сэсэг».
Учреждением закуплены и использовались для приготовления еды 52 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Возбуждено административное дело. МАДОУ Кижингинский детский сад «Сэсэг» выдано предписание об устранении нарушения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В детсаду в Бурятии хранили крупу без документов
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