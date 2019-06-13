Перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге растут

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За 5 месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге перевезено 7,2 тысяч пассажиров



За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 5,7 тысяч, сообщает ВСЖД.



По КБЖД курсируют ретро-составы на паровой тяге, пригородные туристические и поезда дальнего следования. В этом году в рейсы было отправлено уже более 60 составов. В целом в текущем году запланировано проследование 152 ретро-поездов на паровой тяге и 136 пригородных маршрутов.



Все конструкции посадочных платформ на Кругобайкальской железной дороге исполняются в едином историческом стиле.

