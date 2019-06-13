За 5 месяцев 2019 года по Кругобайкальской железной дороге перевезено 7,2 тысяч пассажиров
За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 5,7 тысяч, сообщает ВСЖД.
По КБЖД курсируют ретро-составы на паровой тяге, пригородные туристические и поезда дальнего следования. В этом году в рейсы было отправлено уже более 60 составов. В целом в текущем году запланировано проследование 152 ретро-поездов на паровой тяге и 136 пригородных маршрутов.
Все конструкции посадочных платформ на Кругобайкальской железной дороге исполняются в едином историческом стиле.
Перевозки туристов по Кругобайкальской железной дороге растут
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