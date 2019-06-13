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4 коллектива из Бурятии завоевали награды в Хабаровске

4 коллектива из Бурятии завоевали награды в Хабаровске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первое место в своей номинации занял ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» из Кяхты

С 6 по 9 июня в Хабаровске прошёл окружной этап Дальневосточного федерального округа всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов.

Фестиваль-конкурс проводится в три этапа: I этап – подготовительный (заочный) проводится в Москве. По представленным заявкам и видеоматериалам конкурсная комиссия рекомендует коллективы к участию во втором зональном этапе. Победители зонального этапа получают звание лауреата-обладателя грантовой поддержки в размере 2 млн рублей и рекомендуются к участию в заключительном этапе в Москве.

По результатам первого этапа 4 коллектива из Бурятии были допущены к участию во втором этапе и участвовали в каждой из четырёх номинаций зонального фестиваля-конкурса в Хабаровске. Конкуренция была очень сильная. Всего участвовали 32 коллектива из регионов ДФО. Самые внушительные делегации были: из Хабаровского края – 8 коллективов, Забайкальского края – 5, по 4 из Республики Саха (Якутия) и Бурятии.

Коллективы республики выступили успешно, и каждый из них стал дипломантом в своей номинации:

- Забайкальский народный семейский хор «Истоки» Республиканского центра народного творчества, рук-ль Долженко – диплом 2 степени в номинации «Традиционная культура»;
- народный фольклорный ансамбль «Уряал» Республиканского центра народного творчества, рук. Ринчинов А.Д. – диплом 3 степени в номинации «Народная песня»;
- образцовый хореографический ансамбль «Уулын сууряан» РКДЦ села Орлик Окинского района, рук. Самаева А.Ч – диплом 3 степени в номинации «Народный танец»;
- образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» Кяхтинской ДШИ, рук. Рампилова Е.Д – диплом 1 степени в номинации «Народная музыка».

Все четыре коллектива из Бурятии стали победителями зрительского голосования в своей номинации.

Масштабный конкурс проводится в период с 2019 года по 2024 год по разным номинациям.

В 2019, 2021 и 2023 годах в номинации «Традиция» участвуют: фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни, народной музыки, народного танца.

В 2020, 2022, 2024 годах в номинации «Культура – это мы!» участвуют: театральные коллективы, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры, сообщили в Республиканском центре народного творчества.


конкурс
 
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