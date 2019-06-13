В программе соревнований пожарная эстафета и поисково-спасательные работы
Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» пройдёт в Иркутской области с 4 по 8 июля, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья.
На территории базы отдыха «Берёзка» Ангарского городского округа соберутся ребята 14-18 лет из Алтайского, Красноярского краёв, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, республик Тыва, Хакасия, Алтай. Это учащиеся общеобразовательных учреждений, кадетских корпусов, школ, классов, кружков и секций «Юный спасатель», «Юный водник», «Юный турист», «Школа безопасности», участники оборонно-спортивных клубов СФО, имеющие опыт туристско-спортивной, краеведческой или военно-патриотической деятельности и занявшие призовые места в региональных соревнованиях. Иркутскую область представят победители и призёры региональных соревнований – команды из Иркутска, Ангарска, Шелехова.
Команды будут соревноваться в кроссе, силовых упражнениях, комбинированной пожарной эстафете, проведении поисково-спасательных работ в природной среде и при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера.
На мероприятие приедут 120 ребят, всего 12 команд. Торжественное открытие состоится 4 июля в Иркутске у памятника «Пожарным и спасателям» в 11:30.
В Приангарье пройдут состязания юных спасателей СФО
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