Жителей Бурятии призвали не портить отпуск из-за долгов по налогам

Тем, кто собирается на отдых, лучше заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам
Непогашенная задолженность является основанием для обращения за её взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России, напоминает пресс-служба УФНС по Бурятии.
Узнать о задолженности можно разными способами. Кто-то предпочитает традиционный способ – личный визит в инспекцию, но самый быстрый и удобный способ – через Личный кабинет налогоплательщика, где можно получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.
Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России, в банке, в кассах местных администраций, в отделении почты.
Если все же возникают какие-то вопросы, связанные с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».
- Налоговая служба делает многое, чтобы упростить для граждан процедуру уплаты налогов. Одним из таких шагов стало введение Единого налогового платежа. Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного расчётного документа, в том числе авансом, до получения налогового уведомления. Этот платеж максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа. Платёж зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих недоимок или задолженностей по налогам, если у физлиц таковые имеются. Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным способом, - отмечают в УФНС.
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