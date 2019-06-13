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Повар в Улан-Удэ слепил 5-миллиметровый пельмень

Повар в Улан-Удэ слепил 5-миллиметровый пельмень
Общество, 
23-летний улан-удэнец выиграл Гран-при кулинарного фестиваля

12 июня на площади Советов Улан-Удэ прошёл кулинарный баттл - чемпионат профессиональных поваров «Золотой черпак. Евразия-2019». Поединок состоялся в рамках гастрономического фестиваля.

В первый день состязаний, 11 июня, всем участникам выдали утиные ножки. В дополнение к ним повара набрали продукты самостоятельно - овощи, крупы, молоко, сливки и т.д. На приготовление кулинарного шедевра у них было 1,5 часа, за которые они должны были успеть приготовить горячее блюдо и десерт.

Во второй день, 12 июня, в День России, прошёл поединок уже финалистов конкурса. Шеф-повара на скорость демонстрировали лепку наибольшего количества экземпляров бууз или толмы, а в финале сразились в мастерстве лепки самых маленьких экземпляров пельменя.

В итоге Гран-при выиграл Андрей Степанов, 23-летний житель Улан-Удэ, шеф-повар одного из банкет-холлов города. Молодой человек на итоговом этапе поразил всех, слепив 5-миллиметровый пельмень.

Парню вручили кубок конкурса «Золотой черпак», диплом, а также сертификат на оплату участия в мероприятиях для шеф-поваров, которые пройдут в другом городе.

Также в ходе чемпионата профессиональных поваров состоялся и фестиваль долмы. В нём 8 команд: из Бурятии - 6 команд, по одной из Забайкальского края и Иркутской области - соревновались в мастерстве приготовления и подачи толмы (фарш с рисом, завёрнутый в виноградные листья).

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Улан-Удэ на гастрономическом шоу слепили буузу размером с горошину.

конкурс поварское искусство
 
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