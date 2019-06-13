Улан-удэнка попала в «Танцы на ТНТ»

Танцовщица из Бурятии Виктория Мункуева примет участие в новом, шестом сезоне шоу «Танцы на ТНТ». Улан-удэнка ещё в апреле прошла кастинг, и только вчера стали известны его результаты.
Девушка танцует в направлении vogue. В Улан-Удэ у неё есть своя танцевальная школа.
- Ну, теперь уже не скроешь. Кажется скоро будет интересно, - коротко анонсировала своё участие Виктория.
В апреле она на своей странице в Instagram писала, что долгое время наблюдала за проектом и спустя пять лет всё-таки решилась на участие. Девушка поборола страхи и успешно прошла отборочные этапы перед шоу.
«Я решила пойти и проверить себя как танцора. Да и слишком часто задавали вопросы, когда же всё-таки я пойду испробовать себя... Ну вот я сходила, и даже не на один кастинг, а сразу на два и уж испытала достаточный стресс и максимальные эмоции. Не хочу рассказывать подробности. Результат тоже пока не пишу. Ну на данный момент, я рада, что попробовала себя», - писала Виктория весной.
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Ребята, спустя 5 лет, я все-таки пришла на предкастинг проекта, за которым всегда наблюдала👍 Ещё в прошлом году я пообещала себе, что пойду в следующий сезон, потому что пока не попробуешь сама, слишком много вопросов: А какой мой путь в проекте? Смогу ли я? Страшно или нет? На каком уровне я? ⠀Поэтому чтобы не быть в сомнениях, я решила пойти и проверить себя как танцора. Да и слишком часто задавали вопросы, когда же все-таки я пойду испробовать себя... ⠀ Ну вот я сходила, и даже не на один кастинг, а сразу на два 😂😂😂 и уж испытала достаточный стресс и максимальные эмоции. Не хочу рассказывать подробности( Результат тоже пока не пишу 🤫 Ну на данный момент, я рада, что попробовала себя. ⠀🤨 А какие ваши предположения? #VMDstudio#HouseofHurricane#танцы наТНТ#танцынатнт6сезон#dance#Ulan_Ude
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Бурятии не впервые пытаются покорить сцену этого шоу. Одним из последних был 19-летний улан-удэнец Андрей Балагунов, выступавший под ником «Пони». Парень вылетел из шоу вскоре после его начала.
В 2017 году принимали участие двое представителей из Бурятии Тимур Базаров и Айхан Шинжин. Они прошли большую часть проекта, но, к сожалению, до финала так и не добрались.