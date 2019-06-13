Китайцы снимут фильм в Иркутской области

Он расскажет об исцелении врачами из СССР китайского мальчика



На территории Иркутской области в середине июня пройдут съёмки документального фильма «Кровная дружба», производством которого занимается Хэйлунцзянская телерадиокомпания из китайского города Харбин.



Фильм посвящён 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он отражает историю исцеления российскими врачами китайского мальчика, которому в 1958 году была оказана экстренная медицинская помощь по поводу ожоговых травм, а в последующие годы ему не раз помогали в больницах города Иркутска и Иркутской области.



С российской стороны проект ведёт команда Евразийской Академии Телевидения и Радио. Вместе со съёмочной группой в Иркутск приезжает из Китая со своей семьей герой фильма Мэн Сяньго, которому сейчас 65 лет. Планируется, что фильм будет показан в России и в Китае. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

