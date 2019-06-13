Приём состоялся по случаю Дня России
Глава буддистов России Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял участие в приёме по случаю празднования Дня России. Приём прошёл на Ивановской площади Московского Кремля. Он опубликовал на своей странице в Facebook снимок с гостями праздника, подписав его лаконично – «День России в Кремле».
Как сообщила «Байкал-Daily» пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева, Дамба Аюшеев ежегодно принимает участие в торжественных мероприятиях в Кремле, посвящённых Дню России. Также он посещает мероприятия в столице России, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства.
Хамбо Лама принял участие в торжественном приёме в Кремле
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