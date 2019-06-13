Хамбо Лама принял участие в торжественном приёме в Кремле

Приём состоялся по случаю Дня России



Глава буддистов России Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял участие в приёме по случаю празднования Дня России. Приём прошёл на Ивановской площади Московского Кремля. Он опубликовал на своей странице в Facebook снимок с гостями праздника, подписав его лаконично – «День России в Кремле».



Как сообщила «Байкал-Daily» пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева, Дамба Аюшеев ежегодно принимает участие в торжественных мероприятиях в Кремле, посвящённых Дню России. Также он посещает мероприятия в столице России, приуроченные ко Дню Победы, Дню народного единства.



