В Бурятии выберут «Суперсемейку»

Желающие могут принять участие в конкурсе



Молодые семьи Бурятии приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Суперсемейка» и получить приз до 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

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29 июня в торгово-развлекательном центре «Пионер» состоится республиканский конкурс «Суперсемейка», где семьи Бурятии поборются в творческих номерах. Им придётся исполнить песни, танцы, сценки, оригинальный рассказ.

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К участию приглашаются молодые семьи, проживающие в Бурятии, в возрасте от 18 до 30 лет. Важным условием конкурса является наличие единого стиля костюмов у всех членов семьи.



На первом этапе конкурса (с 6 июня – 14 июня) состоится представление и отбор заявок участников от муниципальных образований Бурятии. В заявку входит: заявка-анкета, семейное фото, видео-презентация участника (не менее 1 минуты и не более 3-х минут).

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II этап – финал конкурса. Все материалы на участие должны быть представлены в печатном и электроном виде на электронную почту: zamalieva@mail.ru.

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Подробнее ознакомиться с правилами проведения конкурса можно перейдя по ссылке: https://qps.ru/ynOGj

