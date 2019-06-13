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В центре Иркутска сдадут кровь

В центре Иркутска сдадут кровь
Общество,  Фото:pixabay.com
Завтра отмечается Всемирный день донора

14 июня отмечается Всемирный день донора. В этом году он проходит под девизом «Безопасная кровь для всех». Иркутская областная станция переливания крови приглашает иркутян и гостей, желающих присоединиться к донорскому движению.

С 9:00 до 13:00 на площади у дворца спорта «Труд» будет развернут мобильный пункт заготовки крови. Участники акции смогут сдать кровь, сделать памятные фотографии в тематической фотозоне. Все доноры, сдавшие кровь в мобильном пункте, получат подарки от партнёра.

В 11:00 состоится торжественное вручение 15 донорам медалей регионального отделения Союза Машиностроителей России «Донору крови Иркутской области» I, II степени.

Гостем мероприятия станет школа современной хореографии «Шаги».

Донорам при себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области.
Донорство крови
 
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