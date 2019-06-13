Она расположена между Хуралом и Ленина, 63
В Улан-Удэ презентовали второй этап арт-проекта переулка Намжила Нимбуева. Открытие состоялось 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены между зданием Народного Хурала и домом по улице Ленина, 63 украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений. С открытием нового арт-пространства горожан поздравил и.о. руководителя Администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает управление по информационной политике города.
Напомним, стена, посвященная Намжилу Нимбуеву, впервые была презентована в апреле. В будущем планируется, что данное арт-пространство будет состоять из трёх частей. Третья часть «Галерея стихов» будет главной и завершающей частью работы по оформлению переулка. На ней будут размещены проиллюстрированные стихи поэта.
В Улан-Удэ открыли вторую стену переулка Намжила Нимбуева
Общество, Фото:
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