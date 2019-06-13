В Улан-Удэ открыли вторую стену переулка Намжила Нимбуева

Она расположена между Хуралом и Ленина, 63



В Улан-Удэ презентовали второй этап арт-проекта переулка Намжила Нимбуева. Открытие состоялось 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены между зданием Народного Хурала и домом по улице Ленина, 63 украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений. С открытием нового арт-пространства горожан поздравил и.о. руководителя Администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает управление по информационной политике города.



Напомним, стена, посвященная Намжилу Нимбуеву, впервые была презентована в апреле. В будущем планируется, что данное арт-пространство будет состоять из трёх частей. Третья часть «Галерея стихов» будет главной и завершающей частью работы по оформлению переулка. На ней будут размещены проиллюстрированные стихи поэта.

