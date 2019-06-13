Каратисты Бурятии завоевали медали в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики

У них три золота, пять серебра и одна бронза



Три золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали завоевали спортсмены Федерации каратэ Бурятии на международном турнире по каратэ WKF «UB-OPEN 2019» в Улан-Баторе.



Две золотые медали получил Артём Набиев, также золото у Егора Панкова. Две серебряные медали завоевала Яна Цыдендамбаева, серебряные медали также получили Матвей Москва и Даниил Фомин. Бронза у Даниила Дрыгина. Также спортсмены Бурятии завоевали серебро в командном ката. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

