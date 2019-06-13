В нацпарке Бурятии убрали мусор

Было вывезено 20 кубометров мусора



10 июня волонтёры и сотрудники нацпарка «Тункинский» очистили участок берега реки Иркут протяжённостью более 5 км от пластика, стекла, бумаги и прочего мусора.



В результате было вывезено 20 кубометров мусора.



- Мы призываем всех вступить в ряды волонтёров и внести посильный вклад в очищение Тункинской долины от несанкционированных свалок. И помните: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - отметили в нацпарке.

