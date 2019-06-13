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В Бурятии работает журналист из Филиппин

В Бурятии работает журналист из Филиппин
Общество, 
Редактор филиппинского журнала накануне ознакомилась с атласом тибетской медицины

Кристина Кунанан — главный редактор филиппинского журнала о путешествиях «TraveLife» посетила накануне музее истории Бурятии имени Хангалова. Её заинтересовала экспозиция «Атлас тибетской медицины».

К нему, по мнению посетительницы, в современном мире должны обращаться намного чаще. «Для медицины западной очень полезно иметь в виду и прислушиваться к тибетской», - отметила Кристина Кунанан.

Журнал «TraveLife» издаётся в филиппинском городе Макати. Это одно из ведущих изданий о путешествиях и образе жизни в Юго-Восточной Азии. Широко распространяется по регионам и представительствам авиакомпаний, в залах аэропортов. Журнал делится информацией из первых рук об интересных маршрутах, роскошных отелях, авиакомпаниях мирового класса, модных барах и ресторанах, а также о новых курортах и спа-центрах.

Статья о путешествии в Россию, Сибирь и посещении музея истории имени Хангалова появится в скором времени в журнале, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
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