Специалисты Росреестра провели обследование наименований географических объектов в Кабанском районе Бурятии
В ходе обследования были выявлены факты неверного употребления наименований географических объектов. Допускаются опечатки, наименования географических объектов неправомерно изменяются, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
Например, выявлены расхождения в написании наименования села Шерашево. В постановлении правительства Бурятии и в государственном каталоге географических названий содержится информация о населённом пункте Шерашово.
И это не единичный случай. На дорожных указателях, размещённых вдоль дорог регионального значения в Кабанском районе, было выявлено 11 случаев нарушения употребления наименований географических объектов.
На 2019 год запланировано обследование ещё шести районов Бурятии.
Справка:
За нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов предусмотрена административная ответственность по статье 19.10. КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.
В Бурятии нашли дорожные указатели с ошибками
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