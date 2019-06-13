В Бурятии нашли дорожные указатели с ошибками

Специалисты Росреестра провели обследование наименований географических объектов в Кабанском районе Бурятии



В ходе обследования были выявлены факты неверного употребления наименований географических объектов. Допускаются опечатки, наименования географических объектов неправомерно изменяются, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.



Например, выявлены расхождения в написании наименования села Шерашево. В постановлении правительства Бурятии и в государственном каталоге географических названий содержится информация о населённом пункте Шерашово.



И это не единичный случай. На дорожных указателях, размещённых вдоль дорог регионального значения в Кабанском районе, было выявлено 11 случаев нарушения употребления наименований географических объектов.



На 2019 год запланировано обследование ещё шести районов Бурятии.



Справка:



За нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов предусмотрена административная ответственность по статье 19.10. КоАП РФ, что влечёт наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.



