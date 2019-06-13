Доржи Токтохоев погиб при задержании вооружённого преступника
В Бичурском районе открыли мемориальную доску уроженцу села Шанага капитану милиции Доржи Токтохоеву
Доржи Токтохоев, в честь которого в Шанаге названа улица, служил в должности старшего оперуполномоченного милиции в Еравнинском районе. 7 декабря 1987 года при задержании вооружённого преступника он был смертельно ранен.
Врио начальника ОМВД Геннадий Номинов выразил благодарность всем присутствующим, а также сотрудникам, пришедшим почтить память коллеги. «Пусть эта мемориальная доска станет частью истории района и символом верного служения Отечеству», - сказал он.
Торжественная церемония завершилась возложением цветов к мемориальной доске и минутой молчания в память о подвиге полицейского, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии открыли мемориальную доску памяти милиционера
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