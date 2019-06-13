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У читинки изъяли 9 свёртков «синтетики»

У читинки изъяли 9 свёртков «синтетики»
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае задержали 23-летнюю читинку по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

При задержании стражи порядка обнаружили и изъяли у неё девять маленьких свёртков с кристаллическим порошком, расфасованных для дальнейшей реализации. По результатам проведённого исследования изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Чита наркотики
 
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