У читинки изъяли 9 свёртков «синтетики»

Возбуждено уголовное дело



В Забайкальском крае задержали 23-летнюю читинку по подозрению в незаконном обороте наркотиков.



При задержании стражи порядка обнаружили и изъяли у неё девять маленьких свёртков с кристаллическим порошком, расфасованных для дальнейшей реализации. По результатам проведённого исследования изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.