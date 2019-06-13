Возбуждено уголовное дело
В Забайкальском крае задержали 23-летнюю читинку по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
При задержании стражи порядка обнаружили и изъяли у неё девять маленьких свёртков с кристаллическим порошком, расфасованных для дальнейшей реализации. По результатам проведённого исследования изъятым веществом оказалось наркотическое средство синтетического происхождения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
У читинки изъяли 9 свёртков «синтетики»
Общество, Фото:
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