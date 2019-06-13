В Бурятии снижается подростковая преступность

Но показатель по-прежнему выше среднероссийского



В Улан-Удэ на расширенном совещании руководителей правоохранительных органов республики вопросы эффективности принимаемых мер профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них.



По итогам обсуждения отмечено, что в этом году наблюдается снижение подростковой преступности, однако её уровень, по-прежнему, превышает среднероссийские показатели. Ежегодно в Бурятии регистрируется более тысячи преступлений в отношении детей, более половины – факты злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей, десятая часть – связана с причинением вреда жизни и здоровью.



- Совещанием выработаны мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия на данном направлении. Особое внимание уделено вопросам предупреждения повторной преступности среди подростков, профилактики алкоголизма и незаконного оборота наркотических средств, предотвращения негативного воздействия на несовершеннолетних запрещённой информации, размещаемой в сети «Интернет», выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих детей в преступную и антиобщественную деятельность. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Подготовлены рекомендации органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на повышение результативности работы по защите прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечению безопасности образовательных организаций и других мест с массовым пребыванием детей.