Но показатель по-прежнему выше среднероссийского
В Улан-Удэ на расширенном совещании руководителей правоохранительных органов республики вопросы эффективности принимаемых мер профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них.
По итогам обсуждения отмечено, что в этом году наблюдается снижение подростковой преступности, однако её уровень, по-прежнему, превышает среднероссийские показатели. Ежегодно в Бурятии регистрируется более тысячи преступлений в отношении детей, более половины – факты злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей, десятая часть – связана с причинением вреда жизни и здоровью.
- Совещанием выработаны мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия на данном направлении. Особое внимание уделено вопросам предупреждения повторной преступности среди подростков, профилактики алкоголизма и незаконного оборота наркотических средств, предотвращения негативного воздействия на несовершеннолетних запрещённой информации, размещаемой в сети «Интернет», выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих детей в преступную и антиобщественную деятельность. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Подготовлены рекомендации органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на повышение результативности работы по защите прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обеспечению безопасности образовательных организаций и других мест с массовым пребыванием детей.
В Бурятии снижается подростковая преступность
Общество, Фото:
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