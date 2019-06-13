В Иркутской области мошенники лишили пенсионерку 105 тысяч рублей

Звонивший аферист представился сотрудником банка



В Иркутской области к полицейским обратилась 62-летняя жительница посёлка Мегет. По её словам, ей на телефон пришло смс-сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована».



Не заметив ничего подозрительного, она позвонила на указанный телефон. Ей ответил мужчина и, представившись сотрудником банка, предложил разблокировать карту без посещения отделения. Затем он попросил потерпевшую назвать номер карты, дату выпуска и трёхзначный код, расположенный на обороте карты.



После того как женщина назвала все интересующие его данные, он сказал, что перезвонит. Через несколько минут лже-сотрудник действительно перезвонил, но уже с другого телефона, который как позже выяснили полицейские, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По его просьбе потерпевшая назвала ему коды из смс.



Злоумышленник поблагодарил пенсионерку и заверил её, что карта будет разблокирована в течение двух часов. Некоторое время спустя ей пришло уведомление о списании 105 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция предупреждает, если прошло сообщение или поступил звонок с информацией о том, что карта заблокирована, по ней приостановлены операции или со счета пытаются списать денежные средства, ни в коем случае нельзя сообщать данные карты и коды из смс.



Чтобы не попасться на удочку аферистов следует позвонить в отделение банка по номерам телефонов указанных на обратной стороне карты или на официальном сайте финансового учреждения.