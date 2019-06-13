Звонивший аферист представился сотрудником банка
В Иркутской области к полицейским обратилась 62-летняя жительница посёлка Мегет. По её словам, ей на телефон пришло смс-сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована».
Не заметив ничего подозрительного, она позвонила на указанный телефон. Ей ответил мужчина и, представившись сотрудником банка, предложил разблокировать карту без посещения отделения. Затем он попросил потерпевшую назвать номер карты, дату выпуска и трёхзначный код, расположенный на обороте карты.
После того как женщина назвала все интересующие его данные, он сказал, что перезвонит. Через несколько минут лже-сотрудник действительно перезвонил, но уже с другого телефона, который как позже выяснили полицейские, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По его просьбе потерпевшая назвала ему коды из смс.
Злоумышленник поблагодарил пенсионерку и заверил её, что карта будет разблокирована в течение двух часов. Некоторое время спустя ей пришло уведомление о списании 105 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция предупреждает, если прошло сообщение или поступил звонок с информацией о том, что карта заблокирована, по ней приостановлены операции или со счета пытаются списать денежные средства, ни в коем случае нельзя сообщать данные карты и коды из смс.
Чтобы не попасться на удочку аферистов следует позвонить в отделение банка по номерам телефонов указанных на обратной стороне карты или на официальном сайте финансового учреждения.
В Иркутской области мошенники лишили пенсионерку 105 тысяч рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Драгметалл он хотел вывезти в Читу
Произошла авария
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июня по республике без осадков, утром местами туман
Этот турнир считается смотром будущих спортивных звёзд. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В День России на главной площади Улан-Удэ развернулся гастрономический фестиваль. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Аяна Цыренова – единственная представительница Дальневосточного округа на необычном конкурсе красоты
На олимпиаде в Казани отличилась ученица республиканского бурятского национального лицея-интерната №1
Стартовал капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Дивизионная, 523
«Россия – это мы» - под таким хэштэгом сотрудники полиции, члены ДНД и общественного совета при МВД Бурятии провели акцию, посвящённую Дню России
В посёлке Сахюрта Ольхонского района 8 и 9 июня проходил III открытый фестиваль Иркутской области по плаванию в холодной воде «Байкальская миля – 2019»
Официальных мест отдыха на водоёмах в Улан-Удэ крайне не хватает
Он пожелал мира, согласия и новых достижений
По данным бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике местами небольшие дожди, днём в горах юго-запада возможны грозы
Общество, 11.06.2019
Золото ему помешал взять неудачный перехват
Общество, 11.06.2019
В общем зачёте юноши стали вторыми, а девушки – третьими