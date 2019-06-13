Драгметалл он хотел вывезти в Читу
В Бурятии осудили жителя Забайкальского края. Он признан виновным по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершённые в крупном размере».
46-летний забайкалец купил у неизвестных людей в Баунтовском районе Бурятии шлиховое золото и пытался его перевезти в Читу. Автомобиль осуждённого остановили сотрудники правоохранительных органов, которые при досмотре обнаружили и изъяли драгоценный металл. Общая масса драгметалла составила 3 987 гр., в рублёвом эквиваленте – более 7,7 миллионов рублей.
Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам условно со штрафом 100 тысяч рублей.
Драгоценный металл по решению суда обращён в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Забайкалец незаконно купил в Бурятии золота на 7,7 миллионов рублей
Общество, Фото:
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