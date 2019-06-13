Забайкалец незаконно купил в Бурятии золота на 7,7 миллионов рублей

Драгметалл он хотел вывезти в Читу



В Бурятии осудили жителя Забайкальского края. Он признан виновным по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов, совершённые в крупном размере».



46-летний забайкалец купил у неизвестных людей в Баунтовском районе Бурятии шлиховое золото и пытался его перевезти в Читу. Автомобиль осуждённого остановили сотрудники правоохранительных органов, которые при досмотре обнаружили и изъяли драгоценный металл. Общая масса драгметалла составила 3 987 гр., в рублёвом эквиваленте – более 7,7 миллионов рублей.



Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам условно со штрафом 100 тысяч рублей.



Драгоценный металл по решению суда обращён в доход государства.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.