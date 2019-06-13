17 домов в Улан-Удэ оставались без горячей воды

Произошла авария



Накануне, 12 июня, из-за аварии почти два десятка домов в Улан-Удэ остались без горячей воды. Под отключение попали дома с улиц: Боевая 5; Сахьяновой 12, 21, 23; Столбовая 58; Павлова 52, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 70, 72, 74, 78, 80.



В 20:10 авария устранена, заменили повреждённый участок трубопровода. Вода появилась в домах горожан спустя 6 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

Читают сейчас

В Бурятии до +30 Общество, По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июня по республике без осадков, утром местами туман

В Улан-Удэ создали «цветок дружбы» Общество, «Россия – это мы» - под таким хэштэгом сотрудники полиции, члены ДНД и общественного совета при МВД Бурятии провели акцию, посвящённую Дню России