По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июня по республике без осадков, утром местами туман
Вечером в горах Восточного Саяна возможны грозы с кратковременным дождём. Ветер северо-западный, с переходом на восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура днём 26-31, по Прибайкалью, местами северным районам 16-21 тепла.
В Улан-Удэ: без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём 28-30 тепла.
В Бурятии до +30
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