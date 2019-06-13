В Бурятии до +30

По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июня по республике без осадков, утром местами туман



Вечером в горах Восточного Саяна возможны грозы с кратковременным дождём. Ветер северо-западный, с переходом на восточный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура днём 26-31, по Прибайкалью, местами северным районам 16-21 тепла.



В Улан-Удэ: без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём 28-30 тепла.

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