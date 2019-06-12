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В Улан-Удэ прошёл открытый ринг по тайскому боксу: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Этот турнир считается смотром будущих спортивных звёзд. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

12 июня, в День России, на территории школы №17 в Улан-Удэ прошёл открытый ринг по тайскому боксу. Турнир собрал больше 60 юных спортсменов, представителей спортивных клубов «Пересвет», «Панч», «Клинч 03», «Булгантай», «Нашан-Сокол» средней школы №16, Иволгинской ДЮСШ.

Открытые ринги по тайскому боксу в Бурятии проходят уже третий год каждый квартал. По словам президента федерации тайского бокса Бурятии Жаргала Очирова, это своеобразный смотр подрастающего поколения. Многие победители открытых рингов уже выросли в сильных бойцов. Самый яркий пример – Екатерина Карнакова. В 2018 году она выиграла первенство России, а затем и первенство мира, проходившее на родине тайского бокса в Бангкоке.

- Желаю вам, что чтобы этот ринг стал ступенью к другим соревнованиям в будущем, - обратился Жаргал Очиров к юным спортсменам. – Тайский бокс воспитывает характер. Выходя на ринг, вы должны показать не только технику боя, но и самое главное – бойцовский дух.

Тренер Владимир Ломакин объяснил, в чём преимущество тайского бокса.

- Спасибо всем родителям, которые привели детей в тайский бокс. Такой суровый вид спорта воспитывает детей, делает их мужественными, по-настоящему решительными, превращает мальчиков в настоящих мужчин. Девочкам тайский бокс тоже даёт очень многое, они становятся психологически устойчивыми к любым жизненным обстоятельствам, - поделился наставник.

Депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев, на округе которого прошёл этот турнир, дружит с представителями федерации тайского бокса Бурятии около шести лет.

- Мы по спортивному направлению много мероприятий проводим, но такого рода соревнования на открытом воздухе устраиваем впервые. Думаю, что летом такие соревнования будут чаще проводиться, - высказал уверенность Денис Гармаев. 
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