В День России на главной площади Улан-Удэ развернулся гастрономический фестиваль. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
12 июня, в День России на площади Советов в Улан-Удэ прошёл гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути». В столицу Бурятии приехали представители районов, которые показали свои гастрономические бренды. У Тункинского района – это знаменитые гигантские сочные чебуреки. Окинский район представил тушёнку из мяса яка, Бичурский район – блюда из картошки, Кабанский район – «посольский» пирог. Кормили гостей фестиваля также мясными деликатесами, облепиховыми и черёмуховыми десертами и пр.
Программа празднования Дня России также включала подвижные и настольные игры, различные соревнования, конкурсы и театрализованные выступления.
Вечером на площади Советов начался праздничный концерт.
Гастрономический фестиваль дал старт Неделе туризма на «Великом шелковом пути». До 16 июня пройдут круглые столы, семинары, лекции о развитии туризма в Бурятии. Бюджету это мероприятие обошлось почти в 3 миллиона рублей.
Улан-удэнцев накормили деликатесами из черёмухи и мяса яка: фоторепортаж
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