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Улан-удэнка претендует на звание «Мисс Останкино»

Улан-удэнка претендует на звание «Мисс Останкино»
Общество, 
Аяна Цыренова – единственная представительница Дальневосточного округа на необычном конкурсе красоты

16-летняя улан-удэнка Аяна Цыренова вошла в число финалисток всероссийского конкурса красоты «Мисс Останкино». За корону Аяна будет бороться ещё с 19 девушками. Юная улан-удэнка – единственная представительница Дальневосточного федерального округа на конкурсе. Остальные участницы из Москвы, Подмосковья, Перми, Нижнего Новгорода, Ярославля, Новосибирска и других городов.

«Священный Байкал послал нам эту волшебную девушку из Бурятии! Ей 16 лет, представляет город Улан-Удэ. В переводе Аяна – это путешественница. В её душе дух кочевников, который забайкальским ветром доставил красавицу в столицу на финал всероссийского конкурса красоты #missostankino», - представили организаторы конкурса Аяну Цыренову.




Сейчас в официальном аккаунте «Мисс Останкино» идёт голосование за участниц. Также ведётся приём платных смс за финалисток.

Для Аяны Цыреновой это уже третий конкурс красоты. В 2018 она участвовала в «Мисс Улан-Удэ», где получил титул II Вице Юная Мисс Улан-Удэ. Также участвовала в «Miss Grand Prix Russia-Buryatia-2018». На этом конкурсе девушка завоевала звание II Вице Miss и титул «Мисс Талант».

Финальная церемония конкурса «Мисс Останкино» состоится 29 июня на территории Останкинской телебашни. В этот день здесь пройдёт Ostankino Fest, который позиционируют как главный open air столицы. Фестиваль будет идти весь день, с 12 часов дня до 22 вечера. Зрителям обещают модные показы, чемпионат по уличному баскетболу, спортивные мастер-классы, дегустацию блюд от лучших ресторанов Москвы, дискотеку в честь дня молодёжи и, собственно, финал конкурса красоты «Мисс Останкино». Ожидается участие около пяти тысяч зрителей.


конкурс красоты
 
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