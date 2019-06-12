На олимпиаде в Казани отличилась ученица республиканского бурятского национального лицея-интерната №1
Ученица республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 Очирма Дондупова стала призёром международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. Участниками олимпиады были 200 школьников из регионов России и зарубежья, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Олимпиада проходила в Казани с 3 по 6 июня. Очирма была приглашена на заключительный этап по итогам интернет-тура, где она стала победителем. На заключительных испытаниях Очирма успешно справилась с заданиями двух туров: устным и письменным.
Подготовила Очирму Татьяна Шобоева, учитель русского языка и литературы республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной 8-классник из Улан-Удэ Дмитрий Минеев стал одним из лучших в стране по математике.
Школьница из Бурятии стала призёром международной олимпиады
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Россия – это мы» - под таким хэштэгом сотрудники полиции, члены ДНД и общественного совета при МВД Бурятии провели акцию, посвящённую Дню России
В посёлке Сахюрта Ольхонского района 8 и 9 июня проходил III открытый фестиваль Иркутской области по плаванию в холодной воде «Байкальская миля – 2019»
Официальных мест отдыха на водоёмах в Улан-Удэ крайне не хватает
Он пожелал мира, согласия и новых достижений
По данным бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике местами небольшие дожди, днём в горах юго-запада возможны грозы
Золото ему помешал взять неудачный перехват
В общем зачёте юноши стали вторыми, а девушки – третьими
На Байкал съехались художники, дизайнеры и фотографы из Сибири и зарубежья
Обладателями призовых мест они стали впервые за 16 лет
В Иркутск приехал театр из Иваново
Соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия проходят в Подмосковье
В будущем там установят «Дерево счастья» и «Скамью примирения»
Соревнования проходили в Иркутске с 8 по 9 июня
Детская сборная по киокусинкай примет участие в чемпионате «Звезда Востока»
Участники совершат троичные обряды и пройдут Троичный ход