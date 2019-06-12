В Улан-Удэ начали работы в доме, где не было ремонта с 60-х годов

Стартовал капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Дивизионная, 523
Состояние дома было плачевным, кирпичный трехэтажный дом 1962 года постройки ни разу капитально не ремонтировали, сообщает минстрой Бурятии.
В доме по ул. Дивизионная 523 проживает более 75 человек, многие из них живут здесь больше 50 лет. Собственники уже и не помнят, когда здесь проводился ремонт. Глава Бурятии Алексей Цыденов встречался с жителями дома. Вместе с министром строительства Николаем Рузавиным они выезжали, чтобы оценить его состояние. В итоге дом был включен в программу капитального ремонта.
В 2018 году началась разработка проектной документации, а в мае 2019 стартовали ремонтные работы. В первую очередь стоит задача отремонтировать внешний фасад здания. На эти цели будет затрачено более миллиона рублей. Подрядчик приступил к строительно-монтажным работам: выставлены строительные леса, проводятся отделочные работы.
Ремонтные работы будут завершены в июле 2019 года. Остальные виды работ - система канализации, водоотведения, отопления и электроснабжения, подвальные помещения, фундамент и крыша будут отремонтированы согласно срокам установленным программой капитального ремонта.
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Общество, Фото:
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