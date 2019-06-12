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В Улан-Удэ запретили купаться на популярных карьерах

В Улан-Удэ запретили купаться на популярных карьерах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Официальных мест отдыха на водоёмах в Улан-Удэ крайне не хватает

В столице Бурятии имеется всего один официальный пляж на острове Комсомольском, а также специальное место отдыха у водоема в районе стадиона «Спартак». Недавно водолазы поисково-спасательной службы обследовали и очистили от мусора и заиливания дно реки, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Сотрудники комбината по благоустройству убрали береговую линию, сейчас ремонтируют кабинки для переодевания, лежаки. Роспотребнадзор взял пробы воды на соответствие нормам СанПин для мест отдыха на воде. Результаты данных обследований, как правило, показывают, что качество воды не всегда соответствуют нормативам. Это обусловлено такими факторами, как повышение уровня воды весной, обильные осадки и т.д. После выполнения всех мероприятий государственная инспекция по маломерным судам выдаёт разрешение на использование официальных мест отдыха на воде.

- Официальных мест отдыха для нашего города недостаточно. Открыть новые места невозможно, так как на реках Улан-Удэ на большей части акватории скорость течения превышает допустимые нормы для открытия пляжа более чем в два-три раза. Средняя скорость течения составляет 1,5-2,0 м.с., при нормативе не более 0,5 м.с., - пояснили в управлении ЧС.

Улан-Удэ находится на слиянии двух рек - Селенги и Уды, в столице Бурятии имеется несколько проток – протоки Забока, Степная, Банная в мкр. Дивизионный, а также водоёмы искусственного происхождения – карьеры вблизи Тулунжи и Истока. Летом карьеры популярны у улан-удэнцев. Но купаться здесь опасно, спасатели установили на этих местах 27 табличек, информирующих о запрете.

На протоке Степная в районе моста «Бегущая лань», как наиболее опасном месте Улан-Удэ, установлена смотровая вышка. Продолжается работа по установке наблюдательных вышек на реке Уде в районе ДК «Серова», железнодорожном мосту в районе Мясокомбината. На лето для несения дежурства на реках города в наиболее опасных местах приняты в штат матросы-спасатели.

С наступление тёплой погоды начнут провоходить профилактические рейды, как пешие, с участием сотрудников управления по ЧС и студентов-старшекурсников кафедры «Защита в ЧС» ВСГУТУ, так и на водной акватории. Организовано дежурство спасателей-водолазов. Они оснащены необходимым оборудованием, снаряжением, плавсредствами.

- С установлением жаркой погоды более +30 градусов будет привлекаться дополнительно еще одна резервная группа поисково-спасательной службы. Особое внимание будет уделено детям, находящимся без присмотра взрослых, - пояснили в управлении по ЧС.

Наиболее опасные несанкционированные места купания:

• протока Степная;
• правый берег реки Селенга, в районе ТЦ «Народный»;
• река Уда, район ДК «Серова» (Батарейка);
• карьер мкр.Тулунжа.

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