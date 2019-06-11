Бурятские борцы завоевали медали в Монголии

Турнир прошёл на призы олимпийского чемпиона



8-9 июня в Улан-Баторе прошёл международный турнир среди молодёжи на призы олимпийского чемпиона Джона Петерсона. Бурятские спортсмены завоевали на турнире две золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» «Вконтакте».



Одержали победы:



в весовой категории 57 кг:

- Дондоков Балдан – «золото»;

- Ускеев Тамир – «серебро»;

- Жамсаранов Чимит – «бронза»;



в весовой категории 70 кг:

- Жаргалов Бато – «серебро»

- Янданов Ринчин – «бронза»;



в весовой категории 74 кг:

- Шадапов Буянто – «серебро»;



в весовой категории 125 кг:

- Цыренжапов Эрдэм – «золото»;



в весовой категории 55 кг (девушки):

- Ухеева Аяна – «серебро».

