Бурятские борцы завоевали медали в Монголии

Турнир прошёл на призы олимпийского чемпиона
8-9 июня в Улан-Баторе прошёл международный турнир среди молодёжи на призы олимпийского чемпиона Джона Петерсона. Бурятские спортсмены завоевали на турнире две золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» «Вконтакте».
Одержали победы:
в весовой категории 57 кг:
- Дондоков Балдан – «золото»;
- Ускеев Тамир – «серебро»;
- Жамсаранов Чимит – «бронза»;
в весовой категории 70 кг:
- Жаргалов Бато – «серебро»
- Янданов Ринчин – «бронза»;
в весовой категории 74 кг:
- Шадапов Буянто – «серебро»;
в весовой категории 125 кг:
- Цыренжапов Эрдэм – «золото»;
в весовой категории 55 кг (девушки):
- Ухеева Аяна – «серебро».
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Общество, Фото:
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