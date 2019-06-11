Там проходил международный турнир среди молодёжи
С 5 по 6 июня в Гданьске (Польша) прошёл IX международный турнир по боксу среди молодёжи до 22 лет имени Зигмунда Хыхла. В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Венгрии и Польши.
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В составе сборной России выступали Николай Харанахоев (52 кг) и Радна Цыбиков (60 кг). Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» «Вконтакте».
Обоим спортсменам удалось выйти в финал и стать обладателями серебряных медалей.
Боксеры из Бурятии завоевали серебряные медали в Гданьске
Общество, Фото:
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