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Боксеры из Бурятии завоевали серебряные медали в Гданьске

Боксеры из Бурятии завоевали серебряные медали в Гданьске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там проходил международный турнир среди молодёжи

С 5 по 6 июня в Гданьске (Польша) прошёл IX международный турнир по боксу среди молодёжи до 22 лет имени Зигмунда Хыхла. В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Венгрии и Польши.

В составе сборной России выступали Николай Харанахоев (52 кг) и Радна Цыбиков (60 кг). Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии» «Вконтакте».

Обоим спортсменам удалось выйти в финал и стать обладателями серебряных медалей.

спорт бокс
 
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