Он обратился в суд с заявлением о взыскании долга со знакомой
Житель Кяхтинского района Бурятии в 2018 году занял своей знакомой деньги. Долг она обещала вернуть в течение месяца, но по его словам, женщина до сих пор этого не сделала. Поэтому мужчина обратился в суд.
В судебном заседании женщина заявила, что полностью вернула займ. В качестве доказательства она предоставила выписку из лицевого счёта, из которой видно, что она перечисляла денежные средства истцу. Также женщина представила подробные расчёты. В адрес истца направила претензию, которую тот оставил без ответа.
- Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства по делу, суд исковые требования гражданина оставил без удовлетворения, – сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
Житель Бурятии судился, забыв о возврате долга
Общество, Фото:
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