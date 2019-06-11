Житель Бурятии судился, забыв о возврате долга

Он обратился в суд с заявлением о взыскании долга со знакомой



Житель Кяхтинского района Бурятии в 2018 году занял своей знакомой деньги. Долг она обещала вернуть в течение месяца, но по его словам, женщина до сих пор этого не сделала. Поэтому мужчина обратился в суд.



В судебном заседании женщина заявила, что полностью вернула займ. В качестве доказательства она предоставила выписку из лицевого счёта, из которой видно, что она перечисляла денежные средства истцу. Также женщина представила подробные расчёты. В адрес истца направила претензию, которую тот оставил без ответа.



- Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства по делу, суд исковые требования гражданина оставил без удовлетворения, – сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Решение не вступило в законную силу.



