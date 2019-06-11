Аэропорт в Маме в Иркутской области решили закрыть

В администрацию посёлка Мама Иркутской области поступило письмо Росавивации о прекращении деятельности местного аэропорта



В письме указано, что это состоится с 1 ноября 2019 года в связи с нерентабельностью предприятия.



С 2016 по 2018 годы образовались убытки. Кроме того, уменьшился объём работ. Так, в 2017 году количество самолетов составило 256, в 2018 – 140. В первом квартале текущего года предприятие обслужило всего 25 воздушных судов. В связи с тяжёлой финансовой ситуацией с апреля 2019 года сокращена численность работников предприятия, сокращены рабочие часы.



Мамский аэропорт является социально-значимым объектом как для посёлка Мама, так и Мамско-Чуйского района в целом. В районе отсутствуют автомобильное, железнодорожное и водное сообщение, пассажирские перевозки за пределы района осуществляются только воздушным транспортом. Перевод аэропорта в статус посадочной площадки также не позволит перевозить грузы и пассажиров в необходимом объёме. В качестве решения проблемы предложены увеличение ставок по тарифам и возмещение убытков ООО в рамках тарифной составляющей. Также будет обсуждаться передача транспортного узла в областную собственность и сохранение статуса аэропорта, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

