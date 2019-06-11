Завершился конкурс среди представительниц силовых ведомств
В Северо-Байкальском районе Бурятии прошёл конкурс «Автоледи-2019» среди представительниц силовых ведомств.
Конкурс проходил в два этапа. Первый - теоретический, второй включал в себя вождение на полигоне, где участницам пришлось на практике доказывать мастерство управления автомобилем.
- Для того, чтобы продемонстрировать свои навыки, конкурсанткам предстояло преодолеть полосу препятствий с эстакадой и несколькими парковками, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
По словам женщин-водителей, они получили удовольствие и заряд положительных эмоций в процессе прохождения этапов состязания. Однако конкурс не оставил равнодушным и зрителей-мужчин: они по достоинству оценили мастерство управления женщин автотранспортом.
По итогам конкурса в вождении машины с механической коробкой передач победителями стали: 1 место – сотрудница войсковой части в Северобайкальска сержант Татьяна Сеничкина, 2 место – сотрудник ОВО по Северобайкальску и Северобайкальскому району УВО ВНГ по Бурятии Наталья Сухорученко, 3 место – оперуполномоченный группы ЭБиПК МО МВД России «Северобайкальский» майор полиции Марина Скорых.
В вождении машины с автоматической коробкой передач победу одержали: 1 место - сотрудница войсковой части в Северобайкальска старший матрос Ханда Гармажапова, 2 место – её коллега прапорщик Татьяна Жерлова, 3 место - сотрудник ОВО Инна Ведута.
На севере Бурятии выбрали «Автоледи-2019»
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