Жители могут звонить на «горячую линию» с понедельника по пятницу
С 10 по 14 июня управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит «горячую линию» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.
- Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов, по телефону 8 (3012) 41-34-81, - отметили пресс-службе управления.
Кроме того, в целях противодействия коррупционным правонарушениям со стороны сотрудников управления в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» (3012) 37-23-30.
В Бурятии работает «горячая линия» о коррупции в Роспотребнадзоре
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители могут звонить на «горячую линию» с понедельника по пятницу
Акция состоялась в школе № 17 столицы Бурятии
В конце недели стартует ярмарка ремёсел
На Стеклозавод в качестве эксперимента пустили ещё один маршрут
Он опубликовал фотографии с озера
Состоялась премьера документального фильма «Отец Байкал»
Она продлится до 30 июня
Работа точки кольцевания в Танхое завершена
Торжественное мероприятие прошло накануне Дня России
Прошёл первый конкурс «Краса Бурятии Kids»
Ксения Безуглова посетила накануне Иволгинский дацан
Контракт с Морихиро Ивата не стали продлевать по обоюдному согласию
1 июля 2019 года вступают в силу новые правила финансирования объектов долевого жилищного строительства
Более 700 спортсменов подали заявки на участие в соревнованиях
В Бурятии назвали места, где купаться опасно