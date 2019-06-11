В Бурятии работает «горячая линия» о коррупции в Роспотребнадзоре

Жители могут звонить на «горячую линию» с понедельника по пятницу



С 10 по 14 июня управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит «горячую линию» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.



- Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов, по телефону 8 (3012) 41-34-81, - отметили пресс-службе управления.



Кроме того, в целях противодействия коррупционным правонарушениям со стороны сотрудников управления в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» (3012) 37-23-30.

