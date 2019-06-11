В Улан-Удэ прошёл «Пушкинский диктант»









6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По всей России, в том числе в Бурятии, прошла акция «Пушкинский диктант».Интересный диктант написали и в школе № 17 Улан-Удэ. Проверили свою грамотность и знания в ходе акции довольно много учеников.