Обладателями призовых мест они стали впервые за 16 лет
С 3 по 7 июня проходил очный финальный этап Всероссийского лесного юниорского конкурса «Подрост». Впервые за 16 лет проведения конкурса призовые места у забайкальцев.
В номинации «Проектная природоохранная деятельность» Егор Барков, ученик 8 «А» класса школы №23 города Читы, стал обладателем второго места. На суд жюри он представил геоэкологический маршрут «Малоизвестные сокровища Кадалинских дворцов».
С обобщением инновационного опыта по теме «Квест-технология как средство популяризации школьных лесничеств Забайкальского края» выступила научный руководитель школьных лесничеств, доцент кафедры педагогики Забайкальского госуниверситета Ирина Радецкая. Экспертная комиссия высоко оценила данную работу, присудив ей третье место.
Конкурс «Подрост» под девизом «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» ежегодно, начиная с 2004 года, проводит федеральное агентство лесного хозяйства совместно с федеральным детским эколого-биологическим центром. Посредством конкурса организаторы стараются популяризовать и развивать школьные лесничества, чтобы решить проблемы кадрового обеспечения лесной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Забайкальцы стали призёрами Всероссийского экоконкурса
Общество, Фото:
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