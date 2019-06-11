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В Улан-Удэ решили проблему пассажиров маршрута №42

В Улан-Удэ решили проблему пассажиров маршрута №42
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На Стеклозавод пустили ещё один маршрут

В Улан-Удэ приняли меры по ситуации с транспортной доступностью микрорайона Стеклозавод, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Местные жители пожаловались общественникам на качество перевозок пассажиров, пользующихся маршрутом №42. Между рейсами длительные интервалы, а после 20 часов автобусы уже перестают ходить.

Эксперты ОНФ направили в комитет по транспорту городской администрации обращение с просьбой решить проблему горожан. Администрация изменила схему движения общественного транспорта, запустив в Стеклозавод 10 дополнительных автобусов маршрута №100. Курсировать они будут с интервалом 15–20 мин до 22.00 часов.

- В городе уже давно назрела необходимость изменения схемы движения по ряду маршрутов. В каждом случае подход должен быть комплексный и конструктивный, с учетом всех факторов – превышения в условиях нашего города частных перевозок над муниципальными, количества перевозимых граждан, качества дорог по тому или иному маршруту, – сказал член региональной ревизионной комиссии Народного фронта, эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Анатолий Мухамедчин.

В мэрии Улан-Удэ сообщили, что маршрут №100 начал заезжать в Стеклозавод с 8 июня.

- Автобусы двигаются микрорайон Стеклозавод по ул. Керамическая, Кундо, Воронежская с отправлением (заездом) с остановки «Тубдиспансер». Интервал движения составит 15-20 мин. Автобусы, едущие по этому направлению, будут с табличками «Стеклозавод», - уточнили в администрации города.

Внимание жителей микрорайонов Вагжанова, Дивизионный обращают на то, что автобусы с табличкой «Стеклозавод» будут заканчивать движение в микрорайон Стеклозавод, остальные будут следовать по прежней схеме с конечной остановкой на 3-ем участке Дивизионный.

общественный транспорт
 
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