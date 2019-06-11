Баста побывал на Байкале









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 10 Июн 2019 в 8:15 PDT



Иркутяне остались в восторге от концерта, они делятся эмоциями в социальных сетях:



«Концерт получился фантастический, до сих пор эмоции не отпускают»

«Василий, спасибо огромное за вашу работу, вы самый лучший, было нереально круто»

«Спасибо за большой праздник! За огненный атмосферу! За мощь! За талант! За профессионализм! За отличное настроение! Было очень круто!»

«Спасибо за концерт. Спасибо за самоотдачу. Было очень круто» Иркутяне остались в восторге от концерта, они делятся эмоциями в социальных сетях:«Концерт получился фантастический, до сих пор эмоции не отпускают»«Василий, спасибо огромное за вашу работу, вы самый лучший, было нереально круто»«Спасибо за большой праздник! За огненный атмосферу! За мощь! За талант! За профессионализм! За отличное настроение! Было очень круто!»«Спасибо за концерт. Спасибо за самоотдачу. Было очень круто»









Накануне у исполнителя состоялся концерт в Ледовом дворце в Иркутске. Известный певец опубликовал в Сети короткую видеозапись с шоу, где раскачивает полный зал зрителей.Василий Вакуленко (Баста) родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Российский музыкант (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер. С 2007 года — совладелец лейбла «Gazgolder».Известен под творческими псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо); ранее — Баста Хрю, Баста Бастиллио. Сооснователь и участник коллектива Bratia Stereo, бывший участник коллективов «Уличные звуки» (1996), «Психолирик» (1997—1998), «Объединённая Каста» (1998—2000), «Свободная зона» (2000—2001).В 2011 году был ведущим на радио Next FM, затем — ведущим «Хип-Хоп ТВ» на «Газгольдере». В 2015 году стал наставником в четвёртом сезоне телешоу «Голос», а в 2018 — пятом сезоне телешоу «Голос. Дети» и в седьмом сезоне проекта «Голос». В 2016—2017 годах — ведущий эфиров «Gazgolder Live» на радиостанции DFM, в 2018 году — интервьюер в шоу GazLive на YouTube. В 2017 году был членом жюри в проекте «Голос улиц» на телеканале «Пятница!». В 2019 году член жюри второго сезона шоу Песни на ТНТ.