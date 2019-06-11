Забайкальские гимнасты завоевали 7 медалей на Спартакиаде ДФО

Общество, Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

В общем зачёте юноши стали вторыми, а девушки – третьими



С 4 по 9 июня в Благовещенске прошёл дальневосточный этап летней Спартакиады учащихся России по спортивной гимнастике. Сборная Забайкальского края среди юношей заняла на нём второе место, а среди девушек третье. Всего забайкальские гимнасты завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.



За команду Забайкальского края выступали Георгий Аникин, Владислав Иванов, Матвей Стафеев, Семён Горшков, Анастасия Кравченко, Софья Лескова, Кристина Майорова и Елена Пожидаева.



В отдельных видах многоборья Матвей Стафеев занял первое место в вольных упражнениях и второе на коне-махи. Семён Горшков стал третьим в опорном прыжке и вольных упражнениях. Владислав Иванов занял второе место в вольных упражнениях и третье на брусьях. У девушек Софья Лескова победила в опорном прыжке.



Команду подготовили тренеры Игорь Гусев, Юрий Шевчук, Мира Кишман, Екатерина Верхотурова и Юлия Ламзаки. В составе судейской бригады работали и забайкальские судьи: Валерий Уханов, Алексей Прокофьев, Мира Кишман и Юлия Ламзаки. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкалья.

